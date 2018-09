Vândalos picham pórtico dos Reis Magos

Fred Carvalho Como ninguém foi flagrado pichando, limpeza vai sobrar para o poder público.

As estátuas de Baltazar, Melchior e Gaspar foram pichadas com uma letra cada. Segundo o plantão 190 da Polícia Militar, nenhuma denúncia do vandalismo foi registrada.As penas para vandalismo são embasadas na Lei de Crime Ambiental. Aos adolescentes, é solicitada a reparação de dano ou o cumprimento de medida alternativa. Para os maiores de 18 anos, a pena varia de seis meses a um ano de reclusão com direito a multa.Como ninguém foi flagrado no momento da pichação, cabe ao poder público limpar as estátuas dos três Reis Magos.