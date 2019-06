Procurador de Justiça cobra visitas a unidades prisionais por promotores públicos

Vlademir Alexandre José Augusto Peres, Procurador de Justiça.

Segundo o texto da recomendação conjunta número 001/2009, os promotores devem comunicar as “irregularidades eventualmente encontradas e das providências adotadas para saná-las”.José Augusto Peres e Geralda Franciny Pereira lembram no documento que é atribuição do promotor público que atue na área criminal “inspecionar as delegacias, casas de albergados, cadeias públicas, casas de detenção, estabelecimento de recolhimento de prisões especiais, manicômios judiciários e as penitenciárias, tendo livre acesso, em qualquer horário, às suas dependências, adotando as medidas necessárias à preservação dos direitos e garantias individuais, da higiene e da decência no tratamento dos presos, bem como verificando a estrutura material desses estabelecimentos para recomendar o seu prefeito funcionamento”.O documento cita ainda que o promotor de Justiça, em matéria da Infância e da Juventude, deve “inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento às crianças e adolescentes, bem como fiscalizar os respectivos programas, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas”.A recomendação lembra por último que o Conselho Nacional do Ministério Público orientou os corregedores-gerais que instaurem procedimentos disciplinares aos membros do MP que não realizarem essas “visitas periódicas a estabelecimentos policiais, penais e destinados ao cumprimento de medidas sócio-educativas” e que não comunicarem “casos de irregularidades vinculadas à atuação na área de execução penal e em execução de medida sócio-educativas”.