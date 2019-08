Prefeitura indica comissão da Defesa Civil de Natal Ao todo, são dez representantes de Secretarias Municipais que integram a Defesa Civil do Município.

A prefeita de Natal, Micarla de Sousa, designou dez de seus auxiliares para compor a Comissão Municipal Defesa Civil. As indicações foram publicadas na edição desta terça-feira (20) do Diário Oficial do Município (DOM).



Pelo documento, compõem a comissão:



Demétrio Torres - Secretaria de Obras e Viação (Semov);



João Faustino - Secretaria de Desenvolvimento Comunitário (SMDC);



Manuela Cardoso Lima - Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Semtas);



João Bastos - Secretaria de Serviços Urbanos (Semsur);



Kalazans Bezerra - Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb);



Bosco Afonso - Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana);



Elias Nunes - Secretaria de Educação (SME);



Kelps Lima - Secretaria de Transito e Transporte Urbano (STTU);



Levi Jales - Secretaria de Saúde (SMS);



Aristetolino Ferreira - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico (Arsban).