Rede estadual terá mais dois hospitais Wilma de Faria adiantou, à imprensa, que a mensagem a ser lida logo mais na Assembleia trará boas notícias para os potiguares.

Um balanço "positivo" das ações e obras realizadas em 2008 e a previsão do que deverá ser feito em 2009. Assim a governadora Wilma de Faria resumiu o que será sua mensagem aos deputados estaduais, a ser lida logo mais na sessão solene de reinício dos trabalhos no Legislativo.



Ela confirmou que a intenção, este ano, é de investir bastante em obras como a de adutoras, estradas e em projetos de "cunho social". Wilma de Faria também declarou que, na área da saúde pública, serão inaugurados dois hospitais, um de trauma-ortopedia, em Parnamirim, e outro de oftalmologia, em São Gonçalo do Amarante.



* Atualizada às 17h33 para acréscimo de informações.