ABC depende de "ajuste financeiro" para acertar com Heriberto da Cunha De acordo com a assessoria do clube, o time não acertou com o técnico Leandro Machado.

Já virou rotina no futebol potiguar o sigilo no período de férias, época em que os dirigentes correm contra o tempo para tentar formar o time da temporada seguinte. No ABC, os altos salários pedidos pelos treinadores contatados estão dificultando muito o fechamento do negócio. A assessoria do clube já tem um nome que está entre um dos mas cotados para o possível técnico, Heriberto da Cunha, ex-técnico do Fortaleza e que levou o América-RN à Série A em 2006.



A assessoria informou ainda que o acerto com Heriberto depende exclusivamente de "ajustes financeiros" e por isso outro nome poderá ser anunciado caso a diretoria e o possível técnico não entrem em acordo.