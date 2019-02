Robinson sugere que aeroporto de São Gonçalo leve o nome de Aluízio Alves Presidente da Assembléia Legislativa encaminhou a sugestão aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

O aeroporto de São Gonçalo do Amarante já tem uma sugestão para nome: aeroporto Aluízio Alves. O presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Robinson Faria (PMN), encaminhou o pedido, através de requerimento, aos presidentes da Câmara dos Deputados, deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP) e do Senado Federal, Garibaldi Alves Filho (PMDB).



Na justificativa do requerimento, Robinson Faria relatou a postura do ex-governador e ex-ministro em prol do estado, dizendo, inclusive, que Aluízio Alves “revolucionou a administração pública e construiu condições básicas para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte”. “Por isso, nada mais justa essa homenagem que ora propomos”, diz Robinson em seu requerimento.



Ao informar o encaminhamento do pedido, Robinson Faria foi elogiado pelos demais parlamentares presentes à sessão desta quinta-feira (11). O deputado Walter Alves (PMDB), inclusive, pediu autorização para subscrever o pedido.