Quatro presos fogem do 7º DP Os acusados serraram a grade de ventilação da unidade e conseguiram escapar.

De um lado o juiz de Nísia Floresta, Marcos Vinicius Pereira Junior, determina que o presídio de Alcaçuz não pode receber presos provisórios, do outro, as celas das delegacias de Natal não comportam mais nenhum homem. O resultado são as constantes fugas registradas nos Distritos Policiais.



Desta vez, quatro presos fugiram do 7º Distrito Policial, nas Quintas, na tarde desta segunda-feira (8). De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), os acusados serraram a grade de ventilação da unidade e conseguiram escapar.



A fuga aconteceu por volta das 13h30. Escaparam do 7º DP José Márcio de Melo Ferreira, José Nilton Lima da Silva, Jascionildo Calixto de Lima e Franklin Rosemberg Franco Pereira. Até o momento, nenhum dos quatro foi recuperado.