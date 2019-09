Governadora fixa calendário anual de pagamento

Luana Ferreira Wilma de Faria: crise financeira não afetará folha de pagamento.

Confira abaixo o calendário de pagamento: Matrículas terminadas em: 1,2,3,4,5 6,7,8,9,0 Janeiro 29 30 Fevereiro 26 27 Março 27 30 Abril 29 30 Maio 28 29 Junho 29 30 Julho 29 30 Agosto 27 28 Setembro 29 30 Outubro 29 30 Novembro 27 30 13° 18 18 Dezembro 29 30

O modelo será o mesmo adotado nos anos anteriores. No primeiro dia de pagamento, receberão os servidores com matrículas terminadas entre 1 e 5; os demais serão beneficiados no dia seguinte. Os salários serão depositados no final do mês trabalhado.Wilma de Faria não garantiu a antecipação da primeira parcela do 13º salário para o mês de junho, mas disse que “isso sempre acontece”. Ela também descartou a possibilidade de a crise financeira global atrapalhar o cumprimento do calendário, acrescentando que “pagamento de pessoal será uma prioridade”.Segundo a governadora, 70% dos cerca de cem mil servidores já estão incluídos em planos de cargos e carreiras e salários. “Isso contribuiu para incrementar a folha. Se somarmos o pagamento dos poderes Executivo, Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público, isso representa um gasto de R$ 200 milhões.”