Morales comemora aprovação da nova Constituição

Dados de boca de urna anunciados pela TVB (Televisión Boliviana) indicavam a aprovação do referendo por 61,96% além de 36,52% de votos contrários e outros 1,51% de brancos e nulos. O sim teria vencido em seis departamentos (estados) – La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija e Pando – enquanto o não prevaleceu em Santa Cruz, Beni e Chuquisaca.Morales afirmou que, a partir de agora, começa “uma nova República” na Bolívia e que acabou o Estado colonial e o neoliberalismo. Segundo ele, nenhum governo poderá mais entregar os recursos naturais do país para empresas multinacionais.Se vitorioso, o sim tornará permanentes algumas mudanças já implantadas por Morales. Já o não, mantém a atual legislação do país.Esta é a segunda vez que os bolivianos vão às urnas em seis meses. Em agosto de 2007, Morales ganhou 67% dos votos em um referendo sobre seu mandato na Presidência. O percentual foi maior do que os 54% de apoio que obteve em dezembro de 2005, quando venceu as eleições presidenciais.