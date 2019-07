RN na contramão dos índices de desemprego no setor têxtil Vocação e investimentos no setor podem transformar o estado em referência no segmento no Brasil.

O segmento têxtil no Rio Grande do Norte está na contramão dos índices de desemprego divulgados hoje (15) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que afirma que até novembro de 2008 tinham sido criados 51 mil postos de trabalho e, em dezembro, 42 mil empregos finais, com redução de 9 mil empregos.



No Rio Grande do Norte a geração de empregos, em 2008, atingiu 3.677 empregos gerados durante o ano, sendo 3.561 para o setor têxtil. Segundo a pesquisa do Ministério, o setor é responsável por 62% dos empregos na indústria de transformação do estado.



O motivo para a variação negativa é a crise financeira internacional, que deve reduzir ainda mais os empregos em 2009, com estimativa de 35 mil empregos.



No Rio Grande do Norte, o espelho do setor é bem diferente. Além dos altos índices de empregos no setor, o crescimento e desenvolvimento podem ser comprovados pela ocupação do 10º lugar na pauta de exportação, com crescimento de 14% em relação a 2007 e geração de mais de 10 milhões de dólares.



A área têxtil também vem recebendo investimentos do Governo do Estado, como a construção do Centro Tecnológico Têxtil, em Caicó, em dezembro do ano passado, e a assinatura do contrato para a construção da Central Têxtil de Alvejamento, em Jardim de Piranhas, na última terça-feira (13).



Além dos Centros, o setor está organizado em um Arranjo Produtivo Local (APL) com participação dos pequenos produtores, principalmente da região Seridó. O Arranjo tem mais de 40 empresas associadas em Caicó, Currais Novos e principalmente em Jardim de Piranhas, estando a cidade em situação de pleno emprego, inclusive sobrando postos de trabalho.



Para o coordenador da APL Têxtil, Rangel de Araújo, a vocação natural do Seridó e a construção de estruturas para o setor serão determinantes para a consolidação do sucesso.



“Com a construção dos Centros, os produtores vão ficar mais perto das questões tecnológicas, melhorando a qualidade dos produtos, agregando valor e ampliando as oportunidades de negócios”, acredita.



Segundo Rangel, as obras atendem a um anseio do segmento de confecção, artesanato e tecelagem, no quesito de melhorias técnicas de produção e minimizando o problema dos resíduos do setor.