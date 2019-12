Maxaranguape: dupla faz arrastão em casa de praia Empresário relata momentos de terror que passou junto com a família enquanto dupla roubava casa na noite desta terça-feira.

“Foram os piores momentos da minha vida. Me senti um impotente em não poder fazer nada para socorrer minha família e meus amigos”. A declaração é de um empresário natalense que teve a casa de praia que alugou invadida por dois homens armados na noite desta terça-feira (3). A dupla fez um arrastão e fugiu no carro do empresário.



A casa fica no município de Maxaranguape, distante cerca de 54 quilômetros de Natal. Segundo o empresário, que pediu para não ter a identidade revelada, ele havia acabado de chegar na casa quando foi abordado pelos assaltantes.



“Eles me renderam apontando as armas e entraram comigo. Foi quando, aos gritos, anunciaram o assalto e nos obrigaram a deitar no chão. Não nos agrediram fisicamente, mas o tempo todo gritavam para que não olhássemos para eles. O pior é que não podemos nem mesmo consolar nossos filhos”, lamentou.



A ação dos bandidos durou cerca de 10 minutos. No arrastão, a dupla levou aparelhos de telefone celular, joias, notebook, dinheiro, DVD e uma TV. “O pior é que o computador roubado é de um amigo meu que é professor universitário em outro Estado. Nele estão todas as teses de mestrado e doutorado. São anos de estudo e pesquisa perdidos”, falou.



Antes de fugirem, os bandidos trancaram todos que estavam na casa – cinco adultos e cinco crianças – dentro do banheiro. A dupla ainda roubou um Siena do empresário para fugir. Esse veículo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (4) no Gramoré, bairro da zona Norte de Natal. A polícia acredita que o veículo tenha sido usado pelos criminosos para fazer outros dois assaltos na noite desta terça.



As vítimas só saíram do banheiro porque o empresário conseguiu pular uma janela e arrombar a porta do banheiro por fora. Somente na manhã desta quarta é que eles conseguiram prestar queixa do arrastão à polícia.



O empresário disse que alugou a casa de praia para passar todo o mês de fevereiro nela. “Fechei contrato para só devolvê-la após o carnaval. Mas agora é impossível voltarmos para lá. Foi muito traumático o que aconteceu conosco. As crianças ainda estão em estado de choque”, concluiu.



O caso será investigado pela equipe da delegacia de Maxaranguape.