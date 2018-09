Campinense tenta garantir acesso em Goiânia Penúltima rodada da competição acirra ainda mais a disputa por uma vaga na Segundona

A Série C chega a sua última rodada no próximo domingo, dia 23 de novembro. A fase final da competição, até o momento, confirmou apenas um clube na Segundona do ano que vem. Outros cinco times disputam as três vagas que restam e emoção é o que não vai faltar para os jogos que completam a tabela da competição.



O título desse ano já é do Atlético Goianiense. O time vai receber o vice-líder da competição, o Campinense, que possui 20 pontos na tabela. Os outros quatro jogos que encerram a rodada ficam entre Guarani, terceiro colocado, contra o Águia de Marabá, que é quinto, com os mesmos 18 pontos do time paulista.



Domingo passado, jogando em casa, no estádio Hernani Sátiro, Amigão, em Campina Grande, o Campinense deixou escapar sua chance de classificação ao empatar de 0 a 0 diante do Guarani de Campinas. Apesar das boas chances, o time paraibano terá que marcar pontos contra o campeão Atlético/GO, em Goiânia, tarefa considerada bem mais difícil.



Rio Branco/AC, já eliminado, enfrenta o Brasil de Pelotas/RS, que é sexto, com 17 pontos. Enquanto que o Confiança encerra sua participação no campeonato contra o Duque de Caxias, que está em quarto lugar com 18 pontos. Apesar de brigar por uma vaga na Série B do ano que vem, a equipe quase ficou impedida de disputar o Brasileiro do próximo ano. O clube foi julgado no Superior Tribunal de Justiça (STJD) do polêmico "cai-cai", sendo punido em primeira instância e absolvido no Pleno.



Com informações do Justiça Desportiva