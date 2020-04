ABC busca vitória ante Potyguar para esquecer derrota no clássico Alvinegro recebe tricolor do Seridó, no Frasqueirão, nesta quarta-feira (18).

Esquecer a derrota no clássico-rei conquistando uma vitória. Com este pensamento, o ABC recebe o Potyguar de Currais Novos nesta quarta-feira (18), às 20h30, no estádio Frasqueirão. As duas equipes chegam com mudanças em suas escalações para o jogo.



No lado alvinegro, Delano vai jogar na lateral-esquerda substituindo Márcio Panda, que vinha recebendo críticas por parte da torcida. Elton retorna à lateral-direita do ABC. Marcos Paraná, Tamandaré e Rogério seguem no departamento médico.



Regularizado, Sandro foi relacionado para a reserva do jogo desta quarta-feira, mas pode ter chance de entrar na partida. Já no tricolor do Seridó, o zagueiro Everaldo (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e o volante Elian (com dores na região lombar) são os desfalques.