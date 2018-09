Kid Vinil relembra anos 80 no Natal Ploc

Divulgação Músico e jornalista Kid Vinil se apresenta na Boate Papion

O "boy" também estará na Siciliano do Natal Shopping hoje (14) a partir das 19h para autografar o

Almanaque do Rock

, livro lançado pelo músico.Apesar da eterna nostalgia oitentista, Kid não parou no tempo. Em plenos anos 2000, mais de vinte anos depois do começo de sua história no cenário musical brasileiro, ele continua na música e se envolve em vários outros projetos.Em breve, começa uma coluna no site Yahoo. E além do lançamento do livro, faz shows especiais pelo Brasil afora – como no Natal Ploc – e está sempre em contato com o que acontece no rock nacional."Kid Vinil é a cara dos nossos encontros. Um cara do bem, alto astral, bom moço. É isso que o Natal Ploc é. Um ambiente familiar, onde vai a mãe, o pai e o filho, os namorados, os amigos, os primos, enfim, todo mundo”, fala Erika Berner, idealizadora do evento.De acordo com a organização da festa, a intenção é realizar um encontro por mês. E, a partir desta edição, trazer sempre algum nome que represente a geração perdida.