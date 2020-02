Macau 0 x 0 ABC: fim de jogo Jogo é disputado no estádio Walter Bichão, em Macau.

FIM DE JOGO



43 minutos - Árbitro dá três minutos de acréscimos.



38 minutos - Jogo mais de força do que tática e isso dificulta as jogadas de gol.



32 minutos - Uhhhhh!! Raniere faz excelente defesa em cabeçada colocada no canto.



26 minutos - Chances criadas, mas desperdiçadas nos dois lados.



20 minutos - Jogo segue disputado em Macau com as duas equipes querendo vitória.



14 minutos - Uhhhhhhh!! Bola batida cruzada da direita para a esquerda por Ivan, que passa com perigo ao goleiro do Macau.



9 minutos - ABC e Macau bem que tentam, mas o empate sem gols segue.



5 minutos - Faltas deixam o jogo truncado no Walter Bichão.



2 minutos - ABC busca chegar ao ataque em jogadas pelo meio e de velocidade, mas a zaga do Macau se mostra atenta.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



42 minutos - Henrique bateu rasteiro e Raniere faz a defesa com tranquilidade.



41 minutos - Falta perigosa a favor do Macau na entrada da área.



37 minutos - Algumas faltas mais fortes são coibidas com cartões amarelos aplicados pelo árbitro.



33 minutos - Gaúcho cobra falta e a bola acerta a barreira saindo em escanteio.



28 minutos - Uhhhhh!! Nino Potiguar desperdiça chance dentro da área ao não alcançar cruzamento feito pela direita.



22 minutos - Equipes mostram disposição para abrir o placar, mas chances esbarram nas defesas e goleiros.



17 minutos - Campo com dimensões reduzidas torna o jogo mais movimentado e de mais marcação.



13 minutos - Uhhhhhh!! O jogo é bom e agora é o ABC que chega com perigo, mas o goleiro do Macau coloca para escanteio.



7 minutos - Uhhhhh!! Na cobrança, Raniere espalma para escanteio.



6 minutos - Macau chega ao ataque em jogadas insinuantes e consegue falta perigosa.



2 minutos - Jogo começa com as duas equipes se estudando, mas o ABC toma iniciativa do ataque.



Depois da vitória no clássico contra o Alecrim, o ABC vai até Macau onde enfrenta o time da casa.



Por sua vez, o Macau ficou no 2 a 2 contra o ASSU e quer os três pontos para melhorar sua situação na tabela.