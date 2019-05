Rally Rota Sol terá largada promocional no próximo dia 10 em Fortaleza

Freire Neto Bob Santos e Leopoldo estão prometendo fazer bonito no Rally Rota Sol

Após o recorde de inscrições na primeira semana de lançamento do Rally Rota Sol, a organização define e divulga os detalhes da programação do evento. Antes da estréia oficial no calendário brasileiro de automobilismo fora de estrada, marcada para 16 de janeiro, em Natal, o Rota Sol terá largada promocional em Fortaleza. Será no próximo dia 10, no parque verde do Shopping Iguatemi (área externa de eventos), a partir das 15h.



Na ocasião, os maiores pilotos do rally nordestino, parceiros e organizadores estarão reunidos para mostrar aos visitantes e curiosos pelo mundo off-road a proposta do mais novo rally de regularidade do país. Também confirmaram presença o secretário do Esporte do Governo de Estado do Ceará, Ferruccio Feitosa, e o presidente da Federação Cearense de Automobilismo, Haroldo Scipião.



Durante a largada promocional, será feita a vistoria técnica dos carros dos competidores de Fortaleza, que estarão expostos no local. Às 17h30 todos seguem em carreata até o Restaurante Sal e Brasa, parceiro do Rota Sol.



Segundo um dos organizadores, Roberto Santos, essa é uma forma diferente e interessante de divulgar a modalidade. "É uma maneira de chamar a atenção do próprio evento e do esporte. Teremos também tendas de parceiros e revendedores locais de carros 4x4", disse Roberto.



Na seqüência, o Rally Rota Sol realiza o brieffing em 15 de janeiro, às 20h, no Restaurante Sal e Brasa da capital potiguar, para a divulgação dos últimos detalhes sobre a prova, adesivagem e confirmação de inscrições.



Os carros largam oficialmente no dia 16 do mesmo local em Natal. Os campeões da primeira edição do Rally Rota Sol serão conhecidos no dia 17, na unidade do Sal e Brasa de Fortaleza, onde acontecerá também a premiação e a confraternização dos competidores com amigos e familiares.



Donizetti Castilho





O primeiro Rally Rota Sol vai integrar dois estados fortes na modalidade e cidades importantes turisticamente: a prova inédita passará pelas trilhas e desafios do Rio Grande do Norte e do Ceará.



As disputas acontecem nas categorias Graduados, Turismo e Turismo Light, para os iniciantes no esporte. Serão duas por dia, cerca de 400 quilômetros percorridos, totalizando quatro etapas.



Para os interessados, as inscrições podem ser feitas pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone (85)8773-0115, com Eliatan Machado.



O evento é organizado pela ACPN – Associação Cearense de Pilotos e Navegadores, com apoio da APR – Associação Potiguar de Rally, supervisão da FCA – Federação Cearense de Automobilismo, e o patrocínio do Governo do Estado do Ceará e Intelig Telecom. Parceiros: www.webventure.com.br, Cronospeed.com.br,esporteceara.com.br, Revista 4x4 & CIA, Revista Esporte & Emoção e programas Motores & AÇÃO (RN E CE) e Band Esportes & AÇÃO (RN). Mais informações no site: www.acpn.com.br ou no blog: rallyrotasol.blogspot.com.





*Matéria publicada no jornal Nasemana - edição 40 - de 24 a 30 de dezembro