Colégio de Natal abre o ano com exposição e monólogo Artista plástico Eduardo Alexandre e dramaturgo Roberto Athayde assinam atividades culturais.

Em meio aos bailes e prévias carnavalescas, uma escola de Natal propõe uma programação diferente para o entretenimento dos natalenses. Na abertura do ano no colégio Ciências Aplicadas, que ocorre na noite desta quinta-feira (19), ocorre o segundo ano do projeto CulturAPlicada, com a apresentação de um monólogo e uma exposição de artes.



Na ocasião, o artista plástico Eduardo Alexandre apresenta a exposição “Abstrações”, que conta com 16 belas telas em acrílico, em temas expressionistas e abstratos. O monólogo, que também é atração na noite, é “Apareceu a Margarida”, de autoria do dramaturgo Roberto Athayde. Uma peça consagrada como uma alegoria da ditadura militar.



Controladora, alucinada e contraditória, dona Margarida é uma das criações femininas mais cobiçadas do teatro nacional. Com direção de Rosana Resende, o monólogo é interpretado pelo ator João Antônio Vale.



O evento está em seu segundo e a previsão é que sejam realizados pelo menos seis edições do CulturAPlicada em 2009.



Serviço:

Projeto CulturAPlicada

Data: 19 de fevereiro

Horário: 19 h

Local: Auditório do colégio Ciências Aplicadas

Endereço: Rua nossa Senhora de Lourdes, 56, Tirol (ao lado CAERN)

Informações: (84) 3611-1736

Entrada gratuita.