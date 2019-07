Piscicultura no Oeste recebe novo projeto Dnocs assinou convênio que irá beneficiar centenas de pescadores em Pau dos Ferros e Apodi.

A vocação para atividade de piscicultura no Rio Grande do Norte está sendo desenvolvida com projetos estaduais e federais. O Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs) assinou na manhã desta segunda-feira (12) um convênio com a Associação dos Pescadores para construção de estação de piscicultura.



Para o diretor-geral do Dnocs, Elias Fernandes, a construção da estação irá promover o desenvolvimento da região. “O projeto muda a realidade de toda a comunidade através da geração de emprego e renda”, afirma.



Além dos pontos econômicos, a mudança na comunidade garante a desenvolvimento de uma maior produção e a fixação dos moradores na sua região de origem.



Para o presidente da Associação dos Pescadores, Francisco Lafaiete Freire, o projeto cria condições de auto-sustentáveis para a comunidade. “Os peixes serão criados em tanques, com garantia de comercialização do estoque de quatro em quatro meses, criando um ciclo para a atividade”, conclui.