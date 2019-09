Sardinha classe A

Fotos: Alex de Souza

Baião-de-dois com sardinha ao molho de tomate

A mistura, que pode parecer insólita à primeira vista, conquista adeptos a cada dia e atrai gente que normalmente não frequentaria o bar, um reduto que abriga várias gerações de boêmios de estirpes diferentes. "A gente recebe uma turma de publicitários da Art&C e da Dois.A que sempre vem no dia do baião. Quem traz é Carlos Fialho, bota o nome dele na matéria. Tem que puxar o saco, né? Ele já puxou o meu", brinca Francinélio Costa, ou simplesmente Nélio, que assumiu o bar depois que o pai dele, o Seu Pedrinho que dá nome ao lugar, faleceu em 16 de dezembro do ano passado.A 'puxada de saco' a que Nélio se refere é porque o Bar do Seu Pedrinho foi o único boteco do Centro a ser indicado no Guia da Veja Natal de 2008. Muito graças ao sucesso do prato, que foi criado em 2005 para participar do Pratodomundo, o festival gastronômico do Beco da Lama. Nélio, que comanda a cozinha, explica como surgiu a idéia. "O baião-de-dois sempre teve uma boa saída porque é realmente muito gostoso.Ele é molhado, diferente dos outros que são meio massudos, secos. E casou direitinho com o outro gosto. Até no concurso o pessoal começava a mangar quando eu dizia o que era. Mas, quando começaram a provar..." E por que justamente sardinha? "Eu queria misturar o baião com algo diferente, mas que os dois sabores casassem bem. E na época a sardinha era muito falada, por causa do ômega 3. Aí pensei que daria certo e deu", diz.A cozinha do Bar de Seu Pedrinho oferece outras atrações, como o ensopado de arraia e o porco agridoce. Acompanhados também do baião-de-dois, os pratos são oferecidos às quartas-feiras.Além deles, diariamente são servidos o carneiro e porco torrados, a costela com linguiça na pressão, o peixe frito, podendo ser acompanhados de baião-de-dois ou, se o cliente preferir, o velho e bom feijão preto (ou carioquinha) com arroz e macarrão e uma saladinha de tomate e cebola. Todas as refeições custam apenas R$ 7.Todas as receitas são criadas por Nélio, que abandonou um emprego em Mossoró para ajudar o pai a tocar o bar, nos idos da década de 90. "Com o tempo, fui ajudando meu pai e pegando gosto pela culinária. Aí fiquei de vez no bar. Que aliás é o único que mantém no cardápio todos os pratos que já concorreram no Pratodomundo. E, de todos, o que me dá mais gosto de preparar é o porco agridoce", revela.O estabelecimento abre de segunda a sábado, das 7h às 19h. E, agora em 2009, vai oferecer em toda primeira sexta-feira do mês uma roda de choro aos frequentadores, permanecendo aberto até um pouco mais tarde.1 kg de feijão macassar1 kg de arroz branco250 g de nata (ou o leite de um coco seco)250 g de carne de charque200g de queijo coalho2 cebolas roxas½ pimentão1 molho de coentroCozinhar o feijão normalmente, sem usar a panela de pressão, com os temperos e a charque, até deixá-lo pré-cozido. Depois, acrescentar o arroz, já lavado, junto com os demais ingredientes, picados. Cozinhar por mais 20 minutos. Quando o prato estiver pronto, colocar o coentro picado por cima e servir.2,5 kg de sardinha fresca½ copo de óleo vegetal (aprox. 100 ml)½ copo de vinagre branco (aprox. 100 ml)½ copo de extrato de tomate (aprox. 100 ml)5 dentes de alho2 cebolas roxasSal a gosto