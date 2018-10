Conferência internacional discute futuro dos biocombustíveis

Começou segunda-feira (17) em São Paulo a 1ª Conferência Internacional de Biocombustíveis, organizada pela Casa Civil e pelo Ministério das Relações Exteriores. O encontro, que reúne chefes de Estado, autoridades públicas, comunidade científica e acadêmica, foi aberto pela ministra-chefe da Casa Civil Dilma Rousseff.O tema central dos debates é Biocombustíveis como Vetor do Desenvolvimento Sustentável. Até quarta-feira (19), outros temas serão discutidos, como segurança energética, produção e uso sustentáveis, agricultura, processamento industrial, comércio internacional, mudança do clima e futuro dos biocombustíveis.Na segunda-feira, na primeira sessão plenária, o tema foi Biocombustíveis e Segurança Energética e teve a presença do presidente da Petrobras Biocombustível, Alan Kardec.Paralelamente ao encontro, Lula abriu às 13h a 1ª Exposição Internacional de Biocombustíveis. O destaque brasileiro é a tecnologia que permite que os veículos utilizem tanto gasolina quanto álcool.

Segurança

A primeira sessão plenária debateu um tema sensível para a maioria dos países: a questão da segurança energética, que, segundo o moderador Márcio Zimmermann (secretário-executivo do Ministério das Minas e Energia).No caso do Brasil, que adota o etanol desde os anos 1970, o uso do biocombustível surgiu a partir da crise do petróleo, tornando-se um redutor de risco na segurança energética.Hoje, de acordo com Zimmermann, o etanol responde por 16% de toda a energia gerada no Brasil, tornando-se o segundo item mais importante da matriz energética, ficando atrás somente dos derivados de petróleo (37%), e à frente de outras fontes renováveis (com 15%) e carvão vegetal (12%).

Crise



* Fonte: Biofuels

A crise financeira internacional foi tema da segunda Sessão Plenária. Moderada pelo cientista e secretário-executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Luiz Pinguelli Rosa, e tendo como relator o especialista em mudança de clima e Professor da Universidade de Stanford, Thomaz C. Heller, a sessão debateu o tema biocombustíveis e mudança de clima: mitigação das emissões de gases de efeito estufa e mudança do uso da terra.A urgência de descarbonizar a economia mundial, assim como evitar os desmatamentos, além da adoção dos biocombustíveis, são temas sensíveis até mesmo para a África, cujas emissões de carbono não chegam a 4% do total mundial – como ressaltou um dos debatedores, o diretor do Fundo Africano de Biocombustíveis e Energias Renováveis (Faber), Thierno Bocar Tall, do Senegal: “Se não fizermos nada (em relação às mudanças do clima e deteriorização dos solos), daqui a alguns anos vamos perder 400 milhões de hectares de terra no continente.”Pinguelli encerrou os debates afirmando que está claro que os biocombustíveis são uma forma de contribuir para mitigar as emissões de gases estufa. “É preciso pensar na futura geração do etanol e ter clareza de que não há uma solução única só para isso. O efeito-estufa é claramente global e também envolve a questão da pobreza. A crise financeira pode ser uma coisa pequena perante o que pode vir a ser a crise ambiental.”