Santos é o campeão da Copa do Brasil 2008

O Santos é o grande campeão da Copa do Brasil de Futebol Feminino 2008. O time do técnico Kleiton Lima, que já havia derrotado o Sport por 3 a 1, no Recife, ratificou a sua superioridade ao vencer o clube pernambucano por 3 a 0 nesta quarta-feira (17) no Estádio Ulrico Mursa, em Santos.Pequena, Francielle e Ketlen marcaram os gols da vitória por 3 a 1, onde se deu o título ao Santos, coroando uma brilhante campanha de um clube que há anos investe no futebol feminino, assim como aconteceu com o Sport de Recife, que chegou de maneira indiscutível à decisão e ficou com o vice-campeonato.O diretor de Competições da CBF, Virgílio Elísio, entregou a taça e as medalhas de campeãs às jogadoras, juntamente com o ministro do Esporte, Orlando Silva, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero.

