Novo delegado geral toma posse e pretende dar continuidade ao trabalho do antecessor

Elpidio Júnior Elias Nobre assume a Degepol pela quarta vez.

Esta é a quarta vez que o delegado assume esse cargo. As outras vezes foram nos anos de 1995 e 2001 e de 2003 a 2005. Para Elias Nobre, que é filho de um delegado e irmão de um agente de Polícia Civil, o desafio é combater o crime organizado com ações diretas contra o trafico de drogas, roubo de cargas, grupo de extermínio, assaltos a residências e empreendimentos turísticos.O grande desafio que terá pela frente é dar continuidade ao trabalho realizado na gestão do delegado Ben-Hur Cirino de Medeiros, que ocupou o cargo nos dois úlitmos anos. Nesse período, 201 pessoas foram presas, cinco menores apreendidos e 37 quadrilhas descobertas nas operações RN I, RN II, RN III, RN IV, operção Ouro Negro, operação Canoa Quebrada, operação Impacto, operação Niquelândia, operação Coqueiros e operação Lord.“Faremos um trabalho de inteligência para prender estes grupos de extermínio, e para nós o primordial hoje acabar com o crime organizado no estado. Será a prioridade de nossa gestão” declarou o novo delegado geral da Polícia Civil.