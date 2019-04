Ecocil vende 50% de suas ações

Marília Rocha A fusão das empresas dá origem a Ecocil Incorporações S/A.

No ano de muitas incertezas econômicas geradas pela crise, o presidente da Ecocil, Fernando Bezerra, acredita na fusão como fator de crescimento. “Estamos abrindo nosso capital em 50% para uma gestão compartilhada”, diz.O diretor da Salamanca, Rupert Hayward, vê a parceira com otimismo e acredita no Brasil como um mercado em desenvolvimento. "A Ecocil é um parceiro perfeito pela ótima reputação e pela capacidade de desenvolvimento de empreendimentos imobiliários no Estado", conclui.A empresa Salamanca é associada ao consultor de investimentos Renato Garcia, que comemorou a parceria. “Fico orgulhoso do Rio Grande do Norte ser um dos parceiros da Salamanca. A junção das empresas favorecerá um maior desenvolvimento do setor imobiliário”, afirma Renato.As negociações para a fusão das empresas aconteceu em abril de 2008, mas a assinatura que deu início a nova empresa só aconteceu em 18 de junho.Na assinatura, ficou determinado que os 29 empreendimentos que estão sendo desenhados pela Ecocil serão da nova empresa. Segundo os diretores, a construção dos empreendimentos deve demorar de cinco a sete anos para conclusão.Sobre os projetos futuros da empresa, Fernando Bezerra comentou “quem dirá o ritmo da empresa é o mercado imobiliário”. Para o próximo ano, o empresário apresentou a nova sede da empresa que será na Avenida Integração, onde atualmente é um estande montado da empresa.