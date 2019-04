Petrobras prevê investimentos maiores em 2009, apesar da crise

Rio de Janeiro - O presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, disse nesta segunda-feira (22) que os investimentos da estatal para 2009 deverão ser ainda maiores do que os deste ano, apesar da crise internacional de crédito.Ao apresentar o balanço de 2008, Gabrielli lembrou que o Orçamento Anual de Investimento (OAI) encaminhado pela estatal ao Congresso Nacional em agosto, antes do agravamento da crise financeira internacional, previa investimentos de R$ 72 bilhões.“Diante desta nova realidade, isto pode até ser revisto para baixo, mas nós acreditamos que os investimentos para 2009 ficarão abaixo dos R$ 50 bilhões a R$ 55 bilhões que serão investidos este ano”, previu.Gabrielli lembrou, porém, que essa é uma decisão que ainda dependerá do Conselho de Administração, que voltará a se reunir no final de janeiro, depois de ter adiado na última sexta-feira (19) a decisão sobre o Plano de Negócios da companhia para o período 2009-2013, em função das incertezas do mercado.“A Petrobras terá como fazer adequações que não a levem a cortar projetos. Pode ser um processo de ajustamento interno e alterações no tempo de maturação desses projetos. É preciso que fique claro que essa questão de investimentos é uma decisão plurianual e nunca é só para um ano. O orçamento integra projetos que estão em fase de construção, em análise ou que ainda estão em fase conceitual. Então o corte pode não impactar em nada do ponto de vista da execução desses projetos. Há como adequar”, garantiu.É a segunda vez no atual governo que a Petrobras começará o ano sem saber quanto irá investir no exercício seguinte – a primeira ocorreu em 2004. Ainda assim, Gabrielli não acredita em atrasos de projetos ou em prejuízos para a produção em 2009."A produção de 2009 está ligada a decisões tomadas há cinco anos atrás. Neste caso, se prejuízos houver, só terão impacto para os anos de 2013 a 2014”, avaliou.

* Fonte: Agência Brasil.