Governadora volta a se reunir com secretariado Nesta quarta-feira (19), Wilma de Faria continuará a série de reuniões com seus axiliares para pedir agilidade na execução de obras.

A governadora Wilma de Faria continua nesta quarta-feira (19) com a série de reuniões temáticas com o secretariado e equipe de auxiliares do Governo do Estado. As audiências acontecem às 9h30 e às 11h, na Sala de Reuniões da Secretaria Estadual de Planejamento, no Centro Administrativo.



Os primeiros despachos coletivos reunirão representantes e gestores das Secretarias de Justiça e Cidadania, do Gabinete Civil, do Planejamento e Finanças, da Procuradoria Geral, da Controladoria e da Defesa Social (incluindo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Degepol e ITEP).



Em seguida, a governadora se reúne com os auxiliares das Secretarias de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, do Planejamento e das Finanças e da Infra-Estrutura, além da CAERN, Controladoria e Procuradoria Geral.



Há cerca de duas semanas a governadora Wilma de Faria iniciou as reuniões setoriais com a equipe de auxiliares. O objetivo é definir as obras prioritárias, consolidar projetos e acelerar as ações em andamento no Estado.