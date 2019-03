Prêmio Ludicidade contempla três cidades do RN

Divulgação Atividade de leitura do Cecop

A premiação foi publicada no Diário Oficial na última quinta-feira (11).O Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Programas e Projetos Culturais selecionou 200 iniciativas em todo o Brasil.O Prêmio Ludicidade tem como objetivo premiar entidades sem fins lucrativos e instituições governamentais, estaduais, distritais e municipais que atuam com propostas socioculturais, assegurando os direitos das crianças e dos adolescentes.O valor do prêmio é de R$ 18 mil para ser aplicado em ações inovadoras que fortaleçam e promovam uma política nacional de transmissão e preservação da cultura da infanto-juvenil.A ONG Cecop foi fundada em 1991 e atua em comunidades de baixa renda, na perspectiva de romper a desigualdade social, por meio da inclusão social, promovendo assim o desenvolvimento local e sustentável. A instituição mantém no bairro Guarapes uma unidade do Projeto Casa Brasil.Com o prêmio, o Cecop realizará oficinas de fabricação de brinquedos populares e a montagem de uma brinquedoteca no espaço da Biblioteca Popular da Casa Brasil, no bairro Guarapes.A verba também servirá para a aquisição de vídeos com temáticas infanto-juvenis para serem exibidos no Cine Comunidade, atividade semanal, realizada pela instituição.A Casa é uma incubadora de projetos sociais. O Projeto Biblioteca Popular disponibiliza para a comunidade espaços de leitura com uma grande diversidade de acervo de livros e atividades lúdicas de incentivo à leitura; o Projeto Cultivando Cidadania atua na capacitação de produtores rurais para o cultivo de hortaliças agroecológicas para geração de renda e o Ponto de Exibição Audiovisual promove semanalmente o acesso da população aos bens culturais por meio de sessões gratuitas de cinema.