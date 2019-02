Túnel é descoberto no Provisório da zona Norte Segundo diretor da unidade prisional, José Jonailson de Sousa, escavação ocorria no pavilhão B onde atualmente há 140 presos.

Agentes penitenciários do Presídio Professor Raimundo Nonato Fernandes, no conjunto Santarém, zona Norte de Natal, encontraram no começo da manhã desta terça-feira (9) um túnel cavado pelos presos.



A descoberta aconteceu no momento em que os presos iam tomar o café da manhã e os agentes penitenciários fariam uma revista de rotina nos pavilhões. O túnel está localizado no Pavilhão B onde há 140 presos detidos atualmente.



O diretor da unidade prisional, José Jonailson de Sousa, informou ao Nominuto.com que os agentes perceberam um acúmulo de terra no corredor do pavilhão e resolveram averiguar com mais cuidado e foi nesse momento que o túnel foi encontrado.



Jonailson de Sousa explicou que o túnel dava acesso ao pátio do semi-aberto. "Caso eles conseguissem chegar até lá, tinham pessoas nas guaritas para fazer a vigilância", disse. Ele explicou que os presos serraram um ferro em cinco grades até chegar o local onde começaram a cavar o túnel.



O coordenador do sistema penitenciário, capitão José Deques, esteve no presídio provisório e disse que os presos cavaram entre oito e dez metros até esbarrarem no muro de contenção feito de concreto daquela unidade prisional. Ele não permitiu a entrada da imprensa até o local onde estava o túnel escavado pelos detentos.



Os presos usaram alguns instrumentos para cavar o túnel. "Eles derretem as garrafas pet e a deixam com formato pontiagudo, inclusive com uma boa largura e facilita na escavação. Inclusive, eles usavam as mãos em certos pontos", explicou.



O detalhe é que o local por onde os presos queriam escapar foi tapado anteriormente pois outro buraco foi cavado lá. Contudo, o buraco não foi preenchido e apenas taparam o local.



Atualmente, o presídio provisório tem dois pavilhões 385 presos onde a capacidade máxima é de 216 detentos. Ocupando a direção da unidade há dez meses, José Jonailson disse que esta foi a quinta tentativa de fuga, mas nenhum detento escapou.



*Matéria atualizada às 9h08 para acréscimo de informações.