Polícia Militar recupera três motos, apreende drogas e duas armas de fogo

As equipes do Segundo Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) de Mossoró conseguiram recuperar três motocicletas roubadas, além de aprender duas armas de fogo e drogas.Nesta segunda-feira (15), uma motocicleta tipo Honda Broz, de cor azul e placa MYX-1853, foi encontrada na comunidade rural de Piquiri. A motocicleta havia sido roubada na praia de Upanema, em Areia Branca.Às 9h30, a Central de Operações da PM (Copom) foi informada sobre o funcionamento de uma “boca-de-fumo” no conjunto Santa Helena, bairro Santo Antônio. No local, duas pessoas chegaram a ser detidas pela PM.Com o agiota Francisco Josean Pessoa, de 31 anos, foi apreendido um revólver calibre 38 e com Tardelle Almeida de Macedo, 23, foram apreendidos 27 gramas de maconha. Ambos moram no Santo Antônio.A segunda motocicleta recuperada na segunda-feira passada estava abandonada próximo ao Motel Havana, situado no bairro Papoco. Lá, os PMs recuperaram uma moto tipo Honda Pop, de cor azul e sem placa.À noite, os policiais apreenderam mais uma arma de fogo. O revólver calibre 38 estava em poder do pedreiro Manoel Francisco Marinho, de 37 anos. Ele andava numa motocicleta e por isso chamou a atenção dos PMs.Já por volta das 23h30, a terceira moto foi recuperada. Desta vez, o sistema de alarme da moto salvou a vítima. Os bandidos chegaram a fugir levando a Honda Titan de cor preta, mas tiveram que abandonar adiante.

*Fonte: Assessoria de imprensa do 2ºBPM.