Operação Lord: o cobrador e sua lista da morte Vandeilson de Araújo, o "Vavá", era o responsável pelas cobranças dos traficantes. Além disso, com ele foi encontrada uma lista com nomes de pessoas marcadas para morrer.

Preso durante a operação Lord, desencadeada numa operação da polícia nesta quinta-feira (20), Vandeilson Xavier de Araújo, 28, o “matuto” ou “Vavá”, tinha uma função dentro da quadrilha chefiada por Alexsandro Freitas de Souza, 18, o “senhor”. Ele era responsável por cobrar aquelas pessoas que compravam drogas, mas não honravam seu compromisso em pagar pelo produto.



O delegado Odilon Teodósio classificou Vandeilson como uma pessoa “violenta”. “Ele é matador. A espingarda calibre 12 apreendida na operação pertence a ele, que é o homem de cobrança do ‘senhor’ na Beira Rio”, afirmou.



Um papel com alguns nomes escritos encontrado pelos policiais durante a operação Lord. Nele, constam pessoas marcadas por Vandeilson para morrer. Odilon Teodósio confirmou a informação que uma das primeiras vítimas era a ex-mulher do acusado. “Pelo que apuramos, a motivação era porque ela estaria falando que ele foi assassinado e isso o deixou revoltado”, disse.



Segundo informações do delegado, os crimes – não foram enumerados quantos – estavam programados para Caicó. “Vamos investigar e identificar essas pessoas que estão com o nome na lista”, declarou.



Odilon comentou que alguns jornalistas da região Seridó do Rio Grande do Norte tinham mantido contato com ele interessados nas informações da lista de Vandeilson. “Algumas pessoas me ligaram querendo saber mais detalhes”, disse.



Vandeilson Xavier responde a cinco processos na Justiça de Caicó e é apontado pela polícia como um dos mais atuantes criminosos do Estado, sendo responsável por assaltos, tráfico de drogas e assassinatos.



No momento em que os policiais chegaram à casa de Vandeilson Xavier, no conjunto Beira-Rio, zona Norte de Natal, a atual mulher, Isis Mary de Oliveira, portava uma espingarda calibre 12 e chegou a apontar a arma para os agentes da Polícia Civil. Ela também foi presa.