Operação Cacique: delegado não descarta envolvimento de mais pessoas no RN Titular da Delegacia de Imigração (Delemig), Luciano Dorneles, acredita que o objetivo é selecionar mulheres para serem levadas à Europa.

A prisão de uma pessoa envolvida com o tráfico de pessoas para fins de prostituição no exterior durante a Operação Cacique, desencadeada pela Polícia Federal em conjunto com a polícia da Espanha, pode não ser a única no Rio Grande do Norte. Quem garante isso é o delegado Luciano Dorneles, titular da Delegacia de Imigração (Delemig) na Superintendência de Polícia Federal, em Goiás.



Em contato com a reportagem do Nominuto.com, o delegado disse que “no Rio Grande do Norte há mais pessoas envolvidas com esse tipo de crime”, mas ponderou explicando que “vai aguardar o transcorrer das investigações”.



Entretanto, o titular da Delemig acredita que as pessoas que tenham algum envolvimento – direto ou indireto – com o tráfico de pessoas no Rio Grande do Norte estão responsáveis por “arregimentar, principalmente mulheres que serão levadas para a Europa”.