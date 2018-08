Santo André 4 x 2 ABC: fim de jogo Alvinegro vai ao ABC Paulista onde enfrenta o Ramalhão em jogo importante para os dois clubes na série B.

FIM DE JOGO



43 minutos - Uhhhhhh!! Neneca mais uma vez salva o Santo André em chute de Panda.



38 minutos - Uhhhhh!! Panda manda outro chute forte e Neneca tem trabalho



34 minutos - ABC esquenta o jogo e preocupa o Santo André nos últimos dez minutos.



29 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Marcelinho bate forte uma bola rasteira e Neneca solta nos pés de Ronaldo Capixaba, que não perde a oportunidade e diminui mais uma vez para o alvinegro.



24 minutos - Santo André não vai tendo a mesma facilidade do primeiro tempo e o ABC é que assusta em alguns lances.



17 minutos - Uhhhhhhh!!! Neneca faz grande defesa em boa jogada de Fábio Silva, que bate forte para o goleiro espalmar.



15 minutos - Uhhhhhh!! Ronaldo Capixaba responde no contra-atraque e chuta em cima de Neneca.



14 minutos - Uhhhhhh!! Paulo Musse espalma cabeçada perigosa de Jeferson.



12 minutos - Uhhhhhhh!!! Cruzamento de Bosco no escanteio e Ronaldo Capixaba tenta um malabarismo para marcar o gol.



11 minutos - Uhhhhhh!! Panda manda um balaço e exige defesa de Neneca.



8 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Fábio Silva, que entrou no segundo tempo, aproveita cruzamento de Bosco e diminui para o alvinegro.



5 minutos - Jogo fica mais cadenciado sem chances tão perigosas como no primeiro tempo.



2 minutos - Santo André volta no mesmo ritmo do primeiro tempo e não diminui a subida ao ataque.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



43 minutos - Tudo indica que não haverá acréscimos no primeiro tempo.



40 minutos - Santo André está impiedoso dentro de campo e não deixa o ABC jogar.



35 minutos - GOOOOOOOL DO SANTO ANDRÉ!!! Marcelinho Carioca aproveita cruzamento, Bosco não conseguiu desviar e o jogador do Ramalhão bateu com estilo para o fundo do gol.



31 minutos - Artur Neto mexe no alvinegro e tira Piauí para colocar Márcio Santos.



26 minutos - GOOOOOOOOL DO SANTO ANDRÉ!!! Jeferson novamente. Ele domina de perna esquerda e bate por baixo do goleiro alvinegro.



24 minutos - GOOOOOOOOOL DO SANTO ANDRÉ!! Jeferson faz boa jogada dentro da área pelo lado direito. Ele dribla Ben-Hur e bate forte no gol de Paulo Musse.



22 minutos - Uhhhhhh!! Chute cruzado de Marcelinho e a bola passa cruzada na frente do goleiro Paulo Musse.



19 minutos - Bosco sobe ao ataque e no cruzamento a bola é desviada para escanteio.



16 minutos - Uhhhhhh!! Paulo Musse desvia de tapinha outra bola perigosa na área do ABC.



13 minutos - Uhhhhh!!! Marcelinho dá ótimo passe de trivela para Elton, que domina e na conclusão bate pressionado pela zaga. É pedido pênalti, mas o árbitro só marca escanteio.



12 minutos - Alvinegro tenta se encontrar em campo e o jogo vai ficando bom.



10 minutos - ABC começa a chegar no ataque, mas sem tanto perigo.



8 minutos - Santo André não toma conhecimento do ABC e é só pressão. Alvinegro não é nem sombra do time que goleou o Barueri, no Frasqueirão.



7 minutos - Na bronca! Ben-Hur chama a atenção de Piauí por conta do começo ruim de jogo.



5 minutos - Uhhhhhhh!!! Paulo Musse faz grande defesa depois do chute de Alexandre. Santo André é só pressão no ABC, que não se encontra dentro de campo.



3 minutos - Uhhhhhhh!! Quase o Santo André marca o segundo gol e a zaga alvinegra por pouco se complica.



1 minuto - GOOOOOOL DO SANTO ANDRÉ!! Saída de bola errada do ABC. Elton recebe o passe após lançamento, faz o drible em Piauí e bate no canto direito de Paulo Musse.



Santo André e ABC se enfrentam no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, pela 35ª rodada da série B.



O jogo é importante para as pretensões dos dois clubes. Para o Santo André significa ficar mais próximo da série A enquanto para o alvinegro representa a manutenção na série B.