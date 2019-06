Patu terá novas eleições dia 1º de março Município ganha novo calendário eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Convenções poderão ser realizadas a partir do dia 22.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) definiu o novo calendário eleitoral para o município de Patu, cujo prefeito eleito, Ednardo Moura (PSB), teve o registro indeferido por problemas junto ao Tribunal de Contas.



Pela resolução 33 do órgão, aprovada em 18 de dezembro, os patuenses já poderão realizar convenções a partir de 22 de janeiro, e as eleições estão marcadas para 1º. de março. Até a decisão do pleito, o presidente da Câmara Municipal, Alexandrino Suassuna, conhecido por Xanxan, assume a Prefeitura.



Com a candidatura aprovada pelo TRE e reprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, Ednardo Moura entrou com um recurso extraordinário para que seu caso fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas o seguimento foi negado pelo TSE.



Ele ganhou eleições em 05 de outubro com 3.689 votos. Como o número representa mais de 50% dos votos válidos, o pleito foi anulado.