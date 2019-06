Já está em vigor novo sistema de envio de projetos para a Lei Rouanet

Os proponentes de projetos culturais que buscam o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura para a captação de recursos têm desde o dia 1º mais uma facilidade: o envio de suas propostas via Internet.Desde o último dia 20, o Ministério da Cultura introduziu um novo formulário, com campos para informações necessárias a uma maior transparência de todo o processo, de forma a ampliar o acompanhamento e o monitoramento da concessão do benefício da renúncia fiscal.Além do encaminhamento eletrônico, também permanece válido o envio de propostas por meio dos Correios.Para tanto, o novo formulário deverá ser preenchido e encaminhado junto com a documentação solicitada.No site do MinC é possível ter acesso ao formulário de envio pelos Correios (clique aqui ) e ao formulário digital (clique aqui ).