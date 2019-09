Tião Viana aceita reivindicações do PSDB e reafirma que não desistirá O petista concordou que os tucanos assumam a 1ª Vice-Presidência da Casa e o comando das Comissões solicitadas pelo PSDB.

Depois de se reunir no início da tarde desta quarta-feira (28) com o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), e com o líder no Senado, Arthur Virgílio (AM), o senador Tião Viana (PT-AC) afirmou à imprensa que aceita as reivindicações do PSDB para receber seus votos na disputa para a Presidência do Senado.



Ele concordou que o PSDB fique com a 1ª Vice-Presidência da Casa e com as presidências das Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE).



Viana disse concordar com os 12 pontos apresentados em documento pelo PSDB, que incluem manifestação contrária ao terceiro mandato para presidente da República, governadores e prefeitos e respeito às oposições por seu peso político e numérico.



Repórteres informaram a Tião Viana que o outro candidato à Presidência do Senado, José Sarney (PMDB-AP), havia mencionado, após reunião com os senadores peemedebistas, que seria desejável que Tião retirasse sua candidatura em prol da unidade da base aliada do governo. O petista respondeu:



“A eleição será realizada no dia 2 de fevereiro. Se Sarney acha que a base do governo no Senado deve ter candidatura única, ele pode retirar a dele. A minha candidatura representa a renovação do Senado”.



Depois do encontro com Tião Viana, Arthur Virgílio e Sérgio Guerra informaram que iriam se encontrar com o senador José Sarney, onde apresentariam a lista com os 12 pontos, além de reivindicações em cargos na Mesa e nas comissões. A bancada do PSDB deve ter uma segunda reunião na tarde desta quarta-feira (28) para decidir quem receberá seus votos - o partido tem 13 senadores.



*Com informações da Agência Senado.