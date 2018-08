CEI da Saúde se concentra na procura de documentos perdidos

Arquivo Nominuto Salatiel de Souza acredita que encontro com a Polícia Federal será decisivo para a CEI.

Para isso, os vereadores pediram à Caixa Econômica Federal os extratos da conta e os microfilmes dos cheques expedidos pela Saúde entre dezembro de 2002 e junho de 2003, época em que o prefeito Carlos Eduardo atendeu às determinações do governo federal e abriu o Fundo Municipal de Saúde.Antes disso, os recursos das secretarias eram misturados na Conta Única, e corriam o risco de serem usados para outros fins, como pagamento de pessoal de outra pasta, o que pode ter acontecido com a Saúde.Atendendo às recomendações do ex-secretário de Finanças Jaime Dias, que em seu depoimento informou que a dúvida só seria esclarecida depois que a CEI examinasse os processos de pagamentos efetuados pela Saúde na época, os vereadores resolveram também requerer da Prefeitura os documentos.O problema é que oito desses processos estão desaparecidos, e o HD do computador em que poderia estar as informações teria sido roubado da Secretaria.Para acelerar o processo, a CEI também programa um encontro com a Polícia Federal, que também estuda o caso, para cruzar informações das duas investigações. “É possível que ela [a polícia federal], por ser um órgão federal, tenha mais facilidades e seja atendida mais rapidamente do que nós”, falou nesta quinta-feira (6) o relator da Comissão Salatiel de Souza (PSB).Ele não quis informar, no entanto, quando seria o encontro, para que não houvesse prejuízo no processo investigatório do órgão.O futuro da CEI agora está na avaliação dos documentos. Há três alternativas possíveis:os papéis serem encontrados e as irregularidades, comprovadas; os papéis serem encontrados e não atestarem o desvio ou simplesmente continuarem sumidos. Nos dois últimos casos, a investigação se encerraria no prazo agendado por Salatiel, 15 de dezembro.Caso as irregularidades sejam comprovadas, ela passaria por uma nova fase e, provavelmente, entraria em 2009 com nova formação: dos cinco parlamentares que comandam a Comissão, apenas um, Adão Eridan (PR), conseguiu reeleição.