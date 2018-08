Piso Salarial do professor ganha em sua defesa uma Frente Parlamentar Uma ação no Supremo Tribunal Federal pretende tornar inconstitucional a lei que aumenta o piso para R$950.

A lei do aumento do piso salarial e da diminuição da carga diária de 6 horas, que correm o risco de não sair depois que foram consideradas inconstitucionais, ganharam uma Frente Parlamentar em sua defesa.



A deputada federal Fátima Bezerra (PT) resolveu na quinta-feira (6) criar a Frente Parlamentar em Defesa do Piso Salarial Profissional do Magistério Público, prometendo agitar o Congresso com manifestos, atos públicos e caminhadas.



A iniciativa foi uma resposta à ação em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que alega que o novo salário não caberia no orçamento e pedindo que a jornada de trabalho continue sendo 40h.



Ela, que agora se ocupa em colher assinaturas para formar a Frente, disse que as Comissões de Educação têm a missão irrenunciável de abraçar a causa. “Essa iniciativa de inconstitucionalidade é um crime contra a educação pública brasileira", disse Fátima.



Cristovam Buarque (PDT) seguiu o raciocínio de Fátima: “Se a Constituição for um instrumento de impedir esse mínimo pela educação, essa Constituição não merece ser comemorada", falou o senador, em alusão à semana de comemoração dos vinte anos de promulgação da Carta Magna.