Peças do helicóptero da FAB que caiu no Ceará serão recolhidas neste sábado para análise

Foto: Edmar Soares / Jornal O Povo Destroços do helicóptero serão removidos na tarde deste sábado.

O trabalho será feito pelo Centro de Investigação e Precaução de Acidentes Aéreos para saber as causas do desastre, que deixou três militares mortos e três feridos em estado grave.A Aeronáutica ainda não divulgou os nomes. Isso só vai ser feito quando as famílias das vítimas forem comunicadas. Os três feridos estão internados no Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza.O jornalista Ricardo Moura, do jornal, informou aoque o estado de saúde dos feridos é grave, segundo divulgou o hospital, mas que nenhum corre risco de morte.“O quadro é de queimaduras e fraturas”, disse o jornalista na manhã deste sábado, do local do acidente. O helicóptero da Força Aérea Brasileira caiu em Icapuí, interior do Ceará, distante cerca de 250 km da capital.De acordo com Ricardo Moura, a aeronave foi se desmanchando no ar antes de espatifar-se ao chão. “As peças foram caindo perto da costa, sobre os carnaubais que tem lá”, disse.