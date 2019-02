Quase metade dos deputados falta à reunião com Wilma de Faria

Vlademir Alexandre Convidada, a prefeita eleita Micarla de Sousa preferiu cumprir agenda em Brasília.

Participaram da reunião Vivaldo Costa (PR), Luiz Almir (PSDB) – que saíram antes do término da reunião – Fernando Mineiro (PT), o presidente da Assembléia Legislativa Robinson Faria (PMN), Lavoisier Maia (PSB), Márcia Maia (PSB) Nelter Queiroz (PMDB), Poti Júnior (PMDB) Antônio Jácome (PMN) e Larissa Rosado (PSB).Os ausentes foram oito: Micarla de Sousa (PV), Gilson Moura (PV) - que se encontram em Brasília - Wober Júnior (PPS), Raimundo Fernandes (PMN), Ezequiel de Sousa (PTB), Ricardo Motta (PMN), Arlindo Dantas (PHS) e Walter Alves (PMDB).Segundo o secretário estadual de Comunicação Social, Rubens Lemos, todas as ausências foram previamente justificadas pelos convidados.O objetivo da reunião era apresentar à bancada de apoio da governadora as matérias consideradas prioritárias para votação da Assembléia Legislativa.Foram discutidos, entre outros assuntos, as emendas do Orçamento 2009, a aprovação de crédito para construção de 500 quilômetros de estradas no Rio Grande do Norte e a adequação da previdência do estado às normas exigidas pelo Ministério da Previdência.