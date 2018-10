Bovespa fecha com queda de 6,45% e dólar vai a R$ 2,45 As ações da Nossa Caixa ON, dispararam e atingiram no final do dia R$ 62,80, uma valorização de 22,41%.

São Paulo - Apesar da forte desvalorização das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa), que fechou o pregão de hoje (21) registrando em seu principal índice, o Ibovespa, queda de 6,45% a 31.250 pontos, as ações da Nossa Caixa ON, recém-adquirida pelo Banco do Brasil, dispararam e atingiram no final do dia R$ 62,80, uma valorização de 22,41%.



O dólar sofreu forte valorização. A moeda fechou cotada a R$ 2,458, com alta de 2,8%. O valor é o mais elevado desde 2005.



As ações que tiveram queda mais acentuada foram: Gol PN (-17,21%), Brasil ON (-16,96%) e Gafisa ON (-16,14%). As que mais se valorizaram foram: Nossa Caixa ON (22,49%), Souza Cruz ON (6,60%) e Ambev PN (4,20%).







Agência Brasil