STTU interdita parte da avenida Salgado Filho para realização de obra

Nesta terça-feira (10), a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) interdita parte da pista de rolamento da avenida Salgado Filho, sentido zona sul-centro, na altura da Fiern, entre a rua Anfilóquia Câmara e a avenida Amintas Barros.O bloqueio acontece apenas na faixa da direita, que abriga as paradas de ônibus e ocorre em virtude da obra de esgotamento sanitário realizada na área pela Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).

A interdição deve durar cerca de 12 dias, segundo informações da STTU. O chefe do departamento de fiscalização do órgão, Márcio Sá, explicou que medidas vêm sendo providenciadas para que o impacto no trânsito seja minimizado.

De acordo com ele, os veículos podem fluir normalmente pelas rotas alternativas que incluem a alça do complexo viário aproveitando a rua Auris Coelho, a avenida Prudente de Morais, além da rua Ruy Barbosa e avenida Xavier da Silveira.

Outra medida foi a regulação dos semáforos em caso de grande congestionamento. No período das 7h às 13h, os sinais do cruzamento das avenidas Salgado Filho com a Amintas Barros serão ajustados para regulação do fluxo.

Márcio Sá explicou que a Salgado Filho é responsável por 70% do fluxo de carros de Natal. Por isso, quatro agentes fazem o policiamento da área durante o período de obras, sendo dois de trânsito e mais dois de transporte.

Obras de esgotamento sanitário vêm sendo realizadas em toda a capital em bairros como Jiqui, Pirangi, Capim Macio e Rocas.