Operação Verão tem início no sábado A ação realizada pela Capitania dos Portos do RN tem o objetivo de fiscalizar os condutores de pequenas e médias embarcações.

Começa neste sábado (13), a Operação Verão 2008/2009, promovida pela Capitania dos Portos, em toda a extensão do litoral potiguar, que fiscalizará os condutores de pequenas e médias embarcações. O término está previsto para depois do Carnaval.



Para a Operação, um efetivo de 34 militares e três civis será utilizado. De acordo com o Comandante Vasconcelos, responsável pela ação, não houve aumento no número de militares envolvidos, apenas um esforço concentrado para cobrir a ação acontece tanto nas praias urbanas, como as mais afastadas.



Na operação, serão empreendidas inspeções, abordagens, autuações, multas e apreensões. “Com a chegada do verão, as praias recebem muitos turistas e, como isso, temos uma maior probabilidades a acidentes envolvendo pessoas que não sabem conduzir pequenas e médias embarcações. Muitas dessas pessoas não tem experiência com lanchas e aproveitam a época para isso”, disse.



O comandante explicou as equipes espalhadas pelo litoral realizarão vistorias para verificar a inscrição e regularização da embarcação e autuar condutores que estejam sem habilitação ou oferecendo perigo aos banhistas. Em caso de apreensão, a embarcação será retida e a multa pode variar de R$ 40 a 3 mil, em caso de infração agravante.



A equipe responsável pelo litoral sul terá uma base em Barra de Cunhau e será responsável pelas parais de Sagi, Baía Formosa, a própria Barra de Cunhau, Pipa e Tibau do Sul. Outro grupo reforça as atenções em Lagoa do Bonfim, indo à Lagoa de Extremos eventualmente. Bonfim receberá uma maior atenção por concentrar a prática de mergulho, embarcações movida à vela e a motor.



A atenção continua nas praias urbanas como Ponta Negra e em praias mais afastada como Cotovelo e Pirangi. Vasconcellos explicou que a faixa que compreende Maracajaú até Pirangi também será coberta pela Operação Verão. A Redinha também será assistida pela ação.Outras equipes cobrem as praias de Galinhos, Touros, Galos e São Miguel do Gostoso e, no litoral oeste, Ponta do Mel e Tibau.



Outra novidade da Operação Verão 2008/09 é a presença dos etilômetros, popularmente chamados de bafômetros. De acordo com o Comandante Vasconcellos, o setor jurídico da Marinha ainda estuda qual a graduação alcoólica permitida para os condutores de embarcações. Vasconcellos explicou que foram disponibilizados três bafômetros para o controle.



No verão de 2007/08, foram registradas cerca de 100 autuações e 10 apreensões de embarcações. O Comandante esclareceu que os casos mais freqüentes são os de pessoas que conduzem lanchas a menos de 200 metros da linha de areia, área considerada apta aos banhistas.



Em Natal, a Capitania disponibiliza uma equipe para atender os casos mais urgentes. O contato pode ser feito através do telefone 3201-9630.