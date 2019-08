Petrobras vai investir US$ 174,4 bilhões até 2013 De acordo com o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, o setor de exploração, incluindo o pré-sal, vai receber US$ 92 bilhões.

A Petrobras vai investir cerca de US$ 174,4 bilhões até 2013. Informou hoje (23) o presidente da empresa, Sergio Gabrielli. De acordo com Gabrielli, o setor de exploração, incluindo o pré-sal, vai receber US$ 92 bilhões.



O presidente da Petrobras disse ainda que o setor internacional vai receber investimentos da ordem de US$ 16,8 bilhões, o de distribuição ficará com US$ 2,1 bilhões, o de biocombustíveis US$ 2,4 bilhões e a área corporativa US$ 3,5 bilhões.



De acordo com Sergio Gabrielli, a estatal também tem como meta até 2013 reduzir seus custos. Ele informou ainda que do total do dinheiro que será investido R$ 25 bilhões virão do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), financiamento que poderá ser ampliado.