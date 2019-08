Currais Novos: prefeito Geraldo Gomes e vice Milena Galvão são notificados Juiz da 20ª Zona Eleitoral de Currais Novos, Valdir Lobo pediu o afastamento dos dois do cargo, acusados de compra de votos.

O prefeito de Currais Novos, Geraldo Gomes (DEM) e a vice-prefeita Milena Galvão, já foram notificados. Hoje (21) pela manhã foi publicada a sentença do juiz da 20ª Zona Eleitoral, Valdir Lobo Maia pedindo o afastamento dos dois. Desde outubro do ano passado, eles respondiam a ação impetrada pela coligação adversária que os acusa de ter praticado compra de votos, o que é considerado crime eleitoral.



De acordo com o chefe , em exercício, do cartório eleitoral da cidade, Raimundo Nonato,"todos os envolvidos estão notificados oficialmente".



Segundo informações publicadas no Blog do Marcos Dantas, logo que receberam a notícia, os correligionários de Geraldo Gomes foram para a frente da Prefeitura demonstrar revolta pela decisão do juiz.