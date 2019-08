Itep identifica corpos de casal carbonizado em Ponta Negra Martin Jose Oxarzabal e Eliane Silva Gonçalves morreram na madrugada desta quinta-feira, dentro da casa ontem moravam.

Os peritos do Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep) identificaram na manhã desta quinta-feira (22) os corpos do casal encontrado carbonizado após um incêndio na residência deles, na Vila de Ponta Negra. O espanhol Martin Jose Oxarzabal, de 41 anos, e a capixaba Eliane Silva Gonçalves, de 24, morreram por asfixia.



Ao contrário do que informou a polícia pela manhã, os dois não eram turistas em Natal. O casal já morava fazia alguns anos na cidade e tinha se mudado para a casa incendiada nesta quinta há 30 dias.



Um filho de Eliane Silva de 7 anos também estava dentro da casa no momento do incêndio, mas foi resgatado por vizinhos.



Ainda não se sabe se i incêndio foi acidental ou provocado. Perícias do Corpo de Bombeiros e do Itep vão apontar a causa do incêndio. O caso será investigado pela equipe da delegacia d e Ponta Negra.