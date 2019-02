Governo concede incentivos fiscais para 20 empresas Política de promoção através da redução de ICMS amplia desenvolvimento da produção de empresas.

A classe industrial do Rio Grande do Norte comemora hoje (9) a assinatura de concessões e prorrogações de Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial (Proadi) e do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial pelo Uso de Gás Natural (Progás) para 20 empresas.



Os incentivos são importantes para o aumento de emprego e renda para o estado, ampliando as condições de crescimento das empresas. A solenidade acontecerá será às 11h na Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan), no Centro Administrativo.



As empresas beneficiadas pelo Progás são a Cotton, que atua na fabricação de algodão hidrófilo em Parnamirim, e a Nortex, também do segmento têxtil, localizada em Macaíba. As duas empresas são responsáveis pela geração de mais de 400 empregos e mais de R$ 800 milhões em investimentos.



O Proadi vai beneficiar empresas de informática, máquinas de carroceria, alimentício, material de limpeza, móveis, embalagens, industrialização, mineração e confecção nos municípios de Macaíba, Mossoró, Natal, São José de Mipibú.



De 2003 até outubro de 2008, o Proadi beneficiou mais de 134 indústrias, com geração de 21.386 empregos diretos, 75 mil indiretos e investimentos de mais de R$ 817 mil. Com as novas concessões de assinaturas de Proadi esse ano, a Sedec aponta o crescimento na geração de empregos, com meta para tingir 40 mil empregos diretos até 2010.



A diversidade econômica nas diferentes regiões do Rio Grande do Norte fortalece a política do Governo do Estado em criar condições de desenvolvimento para o empreendedor potiguar. Nos últimos seis anos, vários pólos industriais se formaram com as atividades nos setores de confecções, na região metropolitana de Natal e no Seridó e o pólo cerâmico e petrolífero, na região oeste. Empresas do segmento mineral e pólo agroindustrial também receberam incentivos estaduais.



Dados do Ministério do Trabalho e Emprego apontam para a geração de empregos formais no último ano de 498.467 no Rio Grande do Norte, representando um crescimento de 4,88% em relação a 2006. O setor quer apresentou o melhor desempenho foi à indústria de transformação, com a criação de 8,3 mil postos de trabalho, uma participação de 13% no total de empregos formal gerados no estado.



Comparados os números do Proadi com os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o Programa representa 63% dos empregos nas indústrias e beneficia mais de 140 mil pessoas no Estado.



* Com informações da Assecom.