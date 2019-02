Governadora homenageia municípios agraciados pelo Selo Unicef

Gabriela Duarte Wilma de Faria homenageará municípios aprovados pelo Selo Unicef

Depois do Ceará, o Rio Grande do Norte foi o estado do país com o maior número de cidades que conseguiu receber a comenda. Porém, cidades como Natal e Mossoró ficaram de fora.A última edição ocorreu em 2006. Na época 21 municípios potiguares foram contemplados com o Selo. Um reconhecimento internacional.• Acari• Alto do Rodrigues• Angicos• Baía Formosa• Boa Saúde• Bodó• Cruzeta• Currais Novos• Doutor Severiano• Encanto• Equador• Ipueira• Itajá• Jardim do Seridó• Jucurutu• Lagoa Nova• Lucrecia• Luís Gomes• Macaíba• Major Sales• Messias Targino• Parelhas• Parnamirim• Pau dos Ferros• Riacho da Cruz• Riacho de Santana• Rodolfo Fernandes• Santana do Seridó• São João do Sabugi• São Miguel• S. Miguel do Gostoso• São Tomé, São Vicente• Serra Caiada• Serra Negra do Norte• Sítio Novo• Tenente Laurentino Cruz• Touros• Várzea• Vera Cruz.