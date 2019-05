Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 45 mi no sábado Concurso de fim de ano, com premiação milionária, não teve acertadores.

Não foi desta vez que 2009 começou com um novo milionário na praça. O concurso 1.035 da Mega-Sena, que pagaria R$ 35 milhões ao acertador das seis dezenas sorteadas, não teve ganhador.



Com isso, o prêmio acumulou para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado (3) e deve pagar R$ 45 milhões para o vencedor.



As dezenas sorteadas foram: 01 – 11 – 26 – 51 – 59 – 60.



Apesar de ninguém ter feito a sena, 289 apostadores vão receber R$ 14.028,04, cada, por terem marcado cinco pontos.



Outros 19.044 sortudos vão embolsar R$ 212,88 pela quadra.



Para participar do próximo sorteio, basta procurar uma casa lotérica e fazer sua aposta até as 18h deste sábado (3).