Punição de Adriano no Brasil seria bem maior

Divulgação Adriano foi flagrado em agressão e pegou três jogos de suspensão

De acordo com o Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Dr. Paulo Schmitt, por aqui, geralmente, neste tipo de lance a denúncia é baseada no artigo 253 (Praticar agressão física contra o árbitro ou seus auxiliares, ou contra qualquer outro participante do evento desportivo), que prevê pena de 120 a 540 dias, bem mais severa do que as três partidas que o camisa 10 ficará afastado no Calcio.Outra diferença com relação a Justiça Desportiva brasileira é que como a agressão de Adriano não foi vista pelo árbitro e tampouco relatada na súmula, a Procuradoria demoraria até três dias para fazer a denúncia, uma vez que teria que ser requisitado as imagens da televisão.“Normalmente um caso desse, a Procuradoria denunciaria no artigo 253. Sobre a diferença do tempo, o que aconteceu lá foi uma decisão sumária”, disse Dr. Paulo Schmitt ao site Justicadesportiva.com.br.Na vitória por 1 a 0 da Inter sobre a Sampdoria, Adriano marcou o único gol do confronto. Antes, ainda no primeiro tempo, o Imperador desferiu o soco no defensor da Sampdoria. No mesmo jogo, o técnico José Mourinho foi expulso na etapa inicial por criticar o árbitro e também foi suspenso, só que por uma partida.Em 2008, o jogador, convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira, teve uma curta passagem pelo futebol brasileiro, quando defendeu o São Paulo durante o Campeonato Paulista e a Libertadores. Foi o tempo suficiente para ele ter uma passagem no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD/SP). Expulso numa partida contra o Santos por agressão ao zagueiro Domingos, ele foi denunciado no artigo 253 do CBJD, mas no julgamento o advogado do Tricolor conseguiu desclassificar para o 255 (praticar ato de hostilidade contra adversário ou companheiro de equipe) e ele acabou sendo suspenso por dois jogos.Site/JD