Prefeitura diz que contrato com BB é necessário para contrapartida de obras com recursos federais

Vlademir Alexandre CMN pode anular contrato da Prefeitura com o Banco do Brasil.

Primeiro a utilizar a tribuna, o vereador Fernando Lucena (PT) diz que obras importantes da cidade, como drenagem do Nossa Senhora da Apresentação, deverão ser paralisadas caso os recursos não possam ser disponibilizados.“São R$ 350 milhões em obras, e a Prefeitura precisa pagar R$ 35 milhões. Se não tiver o dinheiro e as obras pararem, José Agripino (DEM) e os outros aliados de Micarla vão dizer que não vem dinheiro para o partido porque Lula não gosta de Natal. Por isso voto contra o projeto”, disse Fernando Lucena.Já o vereador Renato Dantas (PMDB), que utilizou a palavra após o petista, disse que a secretária Virgínia Ferreira, correligionária de Lucena, disse que a Prefeitura foi incompetente na gestão dos recursos quando falou que os R$ 40 milhões são necessários para manter o equilíbrio da administração.“Se ela quer manter o equilíbrio com esses R$ 40 milhões, ela diz que a Prefeitura está desequilibrada. Trata-se de um descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal”, disse o parlamentar.O parlamentar afirma que as obras da Prefeitura com o Governo Federal foram acordadas em 2005, e que só agora, com os R$ 40 milhões, Carlos Eduardo pretende pagar a contrapartida das obras.“As obras já estão paralisadas porque o prefeito utilizou de forma errada os recursos da contrapartida. Se desde 2005 ele sabia que tinha que pagar, por que só no fim do mandato ele quer pagar? Quem vai pagar esse ‘checho’ na Prefeitura é a próxima prefeita”, disse.O projeto ainda está em votação e, para ser aprovado, precisa de 11 votos. Dezessete parlamentares estão presentes na sessão.