CDL divulga vencedores do concurso de decoração natalina Os ganhadores receberão um prêmio no valor de R$ 3.000,00.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal divulga, nesta sexta-feira (09), o resultado do concurso de decoração de iluminação natalina do ano de 2008, promovido pela Prefeitura do Natal e coordenado pela Secretaria de Turismo da cidade.



Neste ano, o concurso registrou mais de 50 participantes. O concurso faz parte da programação do “Natal em Natal” e teve como objetivo estimular a iluminação decorativa da cidade. As dez categorias avaliadas foram: condomínios residenciais e comerciais, shopping centers, hotéis, pousadas, restaurantes, residências particulares, prédios públicos, vitrines e fachadas de lojas e postos de combustível.



Os ganhadores da melhor decoração em cada categoria foram: •Condomínio Residencial, – Condomínio Belo Monte, no bairro de Petrópolis; •Condomínio Comercial, – Imobiliária ECM, no bairro de Ponta Negra; • Shopping Center, – Shopping Cidade Jardim, no bairro de Capim Macio; • Hotel ,– Ocean Palace, na Via Costeira; • Prédio Publico, – Assembléia Legislativa, no Centro; • Vitrine e Fachada de Loja, – Donna Donna, no bairro do Tirol; • Residência Particular, –Lucy Pereira, no bairro do Alecrim; • Posto de Combustível, – Posto Novo Horizonte, da Avenida Salgado Filho; • Restaurante, – Mangai, no bairro de Lagoa Seca; • Pousada, – Pousada do Alemão, em Ponta Negra.



Os ganhadores devem comparecer a sede no departamento de eventos da Sectur, localizada na Rua Enéas Reis, 760 – Petrópolis, com identidade, CPF e número da conta bancária para habilitação ao prêmio.



Para o gerente geral da CDL Natal, Pedro Nascimento, o concurso é um incentivo importante e que estimula a participação da população na decoração da cidade. “Cada ano percebemos a cidade mais iluminada e bonita. Para o ano que vem estamos reformulando as formas de votação e a premiação, com o objetivo de atrair mais participantes”, disse Pedro.



Os ganhadores receberão um prêmio no valor de R$ 3.000,00. A premiação será entregue no mês de março, na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas pela prefeita Micarla de Sousa.